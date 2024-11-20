منتخب ألمانيا يتعادل إيجابيًا أمام المجر في ختام مجموعات دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
ألمانيا والمجر
ألمانيا والمجر

تعادل منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم إيجابيًا أمام نظيره المجر بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "بوشكاش أرينا"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

أحداث مباراة ألمانيا والمجر في دوري الأمم الأوروبية

مرت أحداث الشوط الأول بسجال على الكرة بين أقدام لاعبي المنتخبين ولكن دون تشكيل خطورة حقيقية على المرميين.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح منتخب ألمانيا في الدقيقة 60، سجله جوليان براندت، وذلك لوجود تسلل.

وجاء أول أهداف اللقاء في الدقيقة 76 عن طريق فيليكس نميشا، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء الدنمارك، نفذها فلوريان فيرتز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها نيكو شولتيربيك برأسية من على القائم الثاني، تصدى لها الحارس ديبوش ليتابعها نميشا بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك.

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ونجح دومينيك سوبوسلاي في تسجيل هدف التعادل لصالح المجر في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 8+90 عن طريق ركلة جزاء، نفذها سوبوسلاي بتسديدة رائعة على طريقة بانينكا، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

ترتيب منتخبي ألمانيا والمجر في دوري الأمم الأوروبية

يحتل منتخب ألمانيا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاءين، فيما يحتل منتخب المجر المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مواجهتين

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