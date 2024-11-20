نتيجة وملخص أهداف مباراة ألمانيا ضد المجر في دوري الأمم الأوروبية

انتهت أحداث مباراة ألمانيا ضد المجر بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "بوشكاش أرينا" في ختام جولات مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

أهداف مباراة ألمانيا ضد المجر في دوري الأمم الأوروبية

افتتح فيليكس أول أهداف اللقاء في الدقيقة 76 لصالح ألمانيا، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء الدنمارك، نفذها فلوريان فيرتز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها نيكو شولتيربيك برأسية من على القائم الثاني، تصدى لها الحارس ديبوش ليتابعها نميشا بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك.

وتعادل دومينيك سوبوسلاي لصالح المجر في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 8+90 عن طريق ركلة جزاء، نفذها سوبوسلاي بتسديدة رائعة على طريقة بانينكا، سكنت الشباك في منتصف المرمى.