محمد ربيعة: انضمامي للمنتخب أحلى مفاجأة في حياتي وأجلت حفل زفافي بسبب المعسكر

قال محمد ربيعة ونجم منتخب مصر إنه تفاجأ بانضمامه لقائمة الفراعنة واستحواذه على ثقة حسام حسن المدير الفني.

محمد ربيعة: انضمامي للمنتخب أحلى مفاجأة في حياتي

أكد ربيعة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور أنه علم بانضمامه لقائمة المنتخب قبل المعسكر اليوم.

وأوضح ربيعة أن وليد بدر المدير الإداري للمنتخب أول من أبلغه بالانضمام لقائمة الفراعنة

وكشف ربيعة عن شعوره بعد انضمامه لقائمة المنتخب مؤكدًا أنها سعادة لا توصف وكانت أفضل مفاجأة في حياته.

وأشار ربيعة إلى أن حفل زفافه كان يوم مباراة كاب فيردي لافتًا إلى إن قرر تأجيله ووالد زوجته ساعده في هذا لأنه ملم بكرة القدم.