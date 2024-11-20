محمد ربيعة: انضمامي للمنتخب أحلى مفاجأة في حياتي وأجلت حفل زفافي بسبب المعسكر

الفجر الرياضي
محمد ربيعة
محمد ربيعة

قال محمد ربيعة ونجم منتخب مصر إنه تفاجأ بانضمامه لقائمة الفراعنة واستحواذه على ثقة حسام حسن المدير الفني.

محمد ربيعة: انضمامي للمنتخب أحلى مفاجأة في حياتي

أكد ربيعة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور أنه علم بانضمامه لقائمة المنتخب قبل المعسكر اليوم.

وأوضح ربيعة أن وليد بدر المدير الإداري للمنتخب أول من أبلغه بالانضمام لقائمة الفراعنة

txt

محمد ربيعة: اللعب للقطبين شرف وتركيزي مع سموحة

txt

هشام حنفي: سعفان الصغير المسؤول عن اختيار حراس المرمى ولدي تحفظ على عدم الدفع بحسام عبدالمجيد أساسيًا

وكشف ربيعة عن شعوره بعد انضمامه لقائمة المنتخب مؤكدًا أنها سعادة لا توصف وكانت أفضل مفاجأة في حياته.

وأشار ربيعة إلى أن حفل زفافه كان يوم مباراة كاب فيردي لافتًا إلى إن قرر تأجيله ووالد زوجته ساعده في هذا لأنه ملم بكرة القدم.

محمد ربيعة منتخب مصر حسام حسن خالد الغندور تصريحات محمد ربيعة

مواد متعلقة

تامر عبدالحميد: عواد "شال" الزمالك وشوبير مستقبل مصر.. وكان يجب الاعتماد على اللاعبين أصحاب المهارات الفردية

نجم الأهلي السابق: حسام حسن لو كان احترف في أوروبا لتفوق على صلاح
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

موعد مباراة المغرب ضد الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا تحت 20 عامًا والقنوات الناقلة

نورهان تتصدر التريند بعد غرق شقتها بالكامل.. "خسائر ضخمة وكارثة كادت تقع لولا تدخل القدر"

محمد ربيعة: تفاجئت بالتواجد في منتخب مصر.. وهذا سبب تسميتي مثل نجم الأهلي

عاجل.. حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

استراتيجي: الحرب النووية لها قواعد اشتباك وبدأت أقلق من الصراع الروسي الأوكراني (فيديو)

لطيفة بنت محمد تفتتح مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة