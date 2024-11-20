عاجل - موعد أهلية الضمان الاجتماعي لشهر ديسمبر 2024 وطريقة الاستعلام إلكترونيًا

يرغب مستفيدو الضمان الاجتماعي في السعودية بمعرفة موعد صدور أهلية الضمان الاجتماعي لشهر ديسمبر 2024. وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نتائج الأهلية تصدر عادة بين 25 و27 من الشهر الميلادي، بينما يتم صرف الدعم في اليوم الأول من الشهر الميلادي. إذا تصادف موعد الصرف مع يوم عطلة (جمعة أو سبت)، يتم تقديم أو تأخير الصرف ليوم عمل. لذلك، فإن صرف الضمان لشهر ديسمبر 2024 سيكون يوم الأحد 1 ديسمبر.

كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

يمكن للمستفيدين التحقق من أهلية الضمان الاجتماعي المطور باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. إدخال رمز التحقق المطلوب. اختيار قسم برامج الدعم من القائمة الرئيسية. تحديد خيار الضمان الاجتماعي المطور. الضغط على الاستعلام عن نتيجة الأهلية والاستحقاق لمعرفة حالة الطلب.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور