عاجل - موعد أهلية الضمان الاجتماعي لشهر ديسمبر 2024 وطريقة الاستعلام إلكترونيًا

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي

يرغب مستفيدو الضمان الاجتماعي في السعودية بمعرفة موعد صدور أهلية الضمان الاجتماعي لشهر ديسمبر 2024. وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نتائج الأهلية تصدر عادة بين 25 و27 من الشهر الميلادي، بينما يتم صرف الدعم في اليوم الأول من الشهر الميلادي. إذا تصادف موعد الصرف مع يوم عطلة (جمعة أو سبت)، يتم تقديم أو تأخير الصرف ليوم عمل. لذلك، فإن صرف الضمان لشهر ديسمبر 2024 سيكون يوم الأحد 1 ديسمبر.

كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

يمكن للمستفيدين التحقق من أهلية الضمان الاجتماعي المطور باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  2. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.
  3. إدخال رمز التحقق المطلوب.
  4. اختيار قسم برامج الدعم من القائمة الرئيسية.
  5. تحديد خيار الضمان الاجتماعي المطور.
  6. الضغط على الاستعلام عن نتيجة الأهلية والاستحقاق لمعرفة حالة الطلب.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيمًا دائمًا في المملكة.
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
  • أن يكون المتقدم من أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط.
  • امتلاك حساب بنكي نشط لاستقبال الدعم.
الضمان الاجتماعي أهلية الضمان موعد الصرف الضمان المطور وزارة الموارد البشرية استعلام الضمان الاجتماعي شروط الضمان صرف الدعم المملكة العربية السعودية الضمان لشهر ديسمبر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

موعد مباراة المغرب ضد الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا تحت 20 عامًا والقنوات الناقلة

نورهان تتصدر التريند بعد غرق شقتها بالكامل.. "خسائر ضخمة وكارثة كادت تقع لولا تدخل القدر"

محمد ربيعة: تفاجئت بالتواجد في منتخب مصر.. وهذا سبب تسميتي مثل نجم الأهلي

عاجل.. حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

استراتيجي: الحرب النووية لها قواعد اشتباك وبدأت أقلق من الصراع الروسي الأوكراني (فيديو)

لطيفة بنت محمد تفتتح مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة