عاجل.. حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

الفجر الرياضي
إمام عاشور
إمام عاشور

كشف الإعلامي خالد الغندور، يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفريق.

حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "تواصلنا مع المسؤولين في النادي الأهلي وسألنا عن حقيقة وجود عرض لـ إمام عاشور من تركيا أو أي فريق أوروبي".

وتابع:" الرد جاء إنه لا يوجد أي عروض وصلت لضم إمام عاشور سواء من تركيا أو أي نادي أوروبي".

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وأضاف:" سألنا هل في حالة وجود عرض خلال الفترة المقبلة ممكن يكون في تفكير في الأمر؟ الرد جاء إنه لا توجد أي نية للتفكير حتى في رحيل إمام عاشور، من جانب شركة الكرة أو الجهاز الفني أو اللاعب شخصيًا.

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