كيفية الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية 1446 وموعد صرف الدعم

برنامج دعم ريف هو أحد المبادرات الحكومية السعودية التي تهدف إلى دعم المزارعين وتعزيز التنمية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي. يتيح البرنامج للمستفيدين مبالغ مالية شهرية لتشجيع الأنشطة الزراعية. إليكم التفاصيل حول خطوات الاستعلام عن دعم ريف وموعد صرف الدعم لشهر نوفمبر 1446.

خطوات الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية 1446

الدخول إلى منصة ريف الإلكترونية. إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. كتابة رمز التحقق الظاهر على الشاشة. بعد تسجيل الدخول، الضغط على تفاصيل الطلب. اختيار دعم الريف من قائمة الطلبات. عرض جميع التفاصيل المتعلقة بحالة طلبك.

موعد صرف دعم ريف

يُصرف دعم ريف شهريًا بين اليوم الأول والعاشر من كل شهر ميلادي. يتم إيداع المبالغ مباشرة في الحسابات البنكية للمستفيدين خلال هذه الفترة.

شروط التسجيل في برنامج دعم ريف

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره 21 عامًا أو أكثر.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 9000 ريال سعودي.

الاستفادة من 3 برامج دعم كحد أقصى، بإجمالي دعم لا يتجاوز 54،000 ريال سعودي سنويًا.

امتلاك وثيقة عمل حر صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

توفير حساب بنكي جاري باسم المستفيد.

أسباب رفض صرف دعم ريف