مواصفات كيا تاسمان 2025: أول سيارة بيك آب كورية في السعودية

سيارات
كيا تاسمان 2025
كيا تاسمان 2025

أعلن معرض جدة للسيارات عن إطلاق سيارة كيا تاسمان 2025، التي تعد أول سيارة بيك آب كورية في المملكة العربية السعودية. تأتي السيارة بتصميم قوي وعصري يلائم مختلف أنواع الطرق الوعرة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق المغامرات والقيادة في الظروف الصعبة.

تصميم خارجي يعكس القوة والصلابة

  • هيكل خارجي قوي: السيارة مزودة بهيكل ضخم وشبك أمامي أسود بتصميم هجومي مع أعمدة رأسية، مما يمنحها مظهرًا قويًا.
  • مصابيح LED أمامية وخلفية: تصميم حاد يعزز النظرة الهجومية.
  • مرايا جانبية كهربائية: مع قضبان أعلى السقف لإضافة الطابع العملي.
  • إطارات متينة: ترتكز السيارة على جنوط بحجم 17 أو 18 بوصة لتوفير الثبات في الظروف الصعبة.

تقنيات متطورة وتجهيزات حديثة

  • شاشة بانورامية: تعرض معلومات القيادة بوضوح.
  • نظام صوتي متميز: مقدم من هارمن كاردن، مدعوم بـ 8 سماعات لتجربة صوت فاخرة.
  • مخرج كهرباء 240 فولت: يلبي احتياجات الشحن والأجهزة المختلفة أثناء الرحلات.
  • أنظمة مساعدة السائق: تضمن تجربة قيادة آمنة وتفاعلية.

مزايا الأداء

السيارة مصممة لتلبية متطلبات القيادة في الخليج العربي، خصوصًا المملكة العربية السعودية، حيث تتعامل بكفاءة مع التضاريس الوعرة والطرق الصحراوية.

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