خالد الغندور: لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك تساهم في حل أزمات النادي المالية

الفجر الرياضي
خالد الغندور
خالد الغندور

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن وعد لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك، في حل أزمات النادي المالية خلال الفترة المقبلة.

حل أزمات الزمالك المالية

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك تعد مجلس إدارة النادي، بتوفير أموال لتجديد عقود جوزيه جوميز المدير الفني للنادي وأحمد زيزو لاعب الفريق".

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واختتم:" سيتم حل أيضًا أزمة مستحقات اللاعبين ورفع إيقاف القيد عن النادي وإنهاء أزمة المستحقات المالية وذلك خلال احتفالية الأمس التي أقيمت للاعبي الفريق".

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