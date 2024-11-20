عاجل -"أفضل العروض على المنتجات المجمدة".. تخفيضات هايبر العثيم السعودية حتى 26 نوفمبر 2024

السعودية
عروض العثيم
عروض العثيم

أعلنت سلسلة أسواق هايبر العثيم في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من العروض المغرية على المنتجات الغذائية المجمدة، التي بدأت اليوم 20 نوفمبر 2024، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024. تقدم العروض خصومات كبيرة على مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل الدواجن والخضروات المجمدة. في هذا المقال، نعرض لكم أبرز هذه العروض التي تستحق الاستفادة منها.

أهم العروض على المنتجات المجمدة في هايبر العثيم

تتضمن العروض الحالية مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية المجمدة بأسعار مخفضة، أبرزها:

  • ساديا دجاج مجمد 10 × 1300 جرام بسعر 165.95 ريال سعودي بدلًا من 216 ريال سعودي.
  • دجاج أصول مجمد 10 × 1000 جرام بسعر 148.95 ريال سعودي بدلًا من 195 ريال سعودي.
  • ساديا صدور دجاج مجمد 2.5 كجم بسعر 54.95 ريال سعودي بدلًا من 73.95 ريال سعودي.
  • ساديا أفخاذ دجاج رفيعة مجمدة 900 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي بدلًا من 17.95 ريال سعودي.
  • فيليه دجاج سيارا مجمد 400 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
  • ستربس دجاج دو مجمد 750 جرام بسعر 22.95 ريال سعودي بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
  • شيش كباب سيارا بقري مجمد 500 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 18.25 ريال سعودي.
  • خضار مشكل مونتانا مجمد 400 جرام بسعر 3.95 ريال سعودي بدلًا من 7.95 ريال سعودي.

تفاصيل العروض

تستمر التخفيضات حتى 26 نوفمبر 2024 أو حتى نفاد الكميات المتوفرة في فروع هايبر العثيم المنتشرة في المملكة. لا تفوتوا فرصة الاستفادة من هذه العروض المميزة التي توفر خصومات كبيرة على المنتجات المجمدة.

العروض المستمرة حتى نفاد الكمية

اغتنموا الفرصة للحصول على تخفيضات ضخمة على المنتجات الغذائية المجمدة من هايبر العثيم قبل أن تنتهي العروض.

 

 

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