تسخير التكنولوجيا لتحسين مسارات التعليم

لطيفة بنت محمد تفتتح مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة

تكنولوجى
لطيفة بنت محمد تفتتح
لطيفة بنت محمد تفتتح مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد

افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، فعاليات مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة، الذي تنظمه منظمة اليونسكو للمرة الأولى في العالم العربي، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. المؤتمر يُعقد في مركز دبي التجاري العالمي بحضور عدد من القادة العالميين، المبتكرين، وصنّاع القرار لمناقشة الحلول المعرفية المفتوحة والذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز الوصول الشامل إلى المعرفة.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة خلال كلمتها الافتتاحية على أهمية تسخير التكنولوجيا لتحسين مسارات التعليم، مشيرة إلى ضرورة تبادل المعرفة الرقمية وتوفير فرص تعليمية مستدامة. كما تطرقت سموها إلى دور الموارد التعليمية المفتوحة في تعزيز الشمولية وتوفير التعليم العادل في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين يناقش تعزيز التعليم المستدام من خلال الموارد التعليمية المفتوحة ويشارك فيه أكثر من 500 شخص من مختلف دول العالم. تشمل فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية حول استراتيجيات تعزيز الابتكار والشمولية، فضلًا عن استعراض دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية.

 

  

 

 

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لطيفة بنت محمد تفتتح مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة