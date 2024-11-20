آدم برودي يكشف عن موعد الموسم الثاني من "Nobody Wants This" على نتفليكس: عرض مرتقب في 2025

أعلن النجم العالمي آدم برودي، بطل مسلسل "Nobody Wants This"، عن جدول زمني لعودة العمل في موسمه الثاني، مؤكدًا أن المسلسل سيُعرض على منصة نتفليكس بحلول عام 2025.

المسلسل الذي حاز إعجاب النقاد والجماهير على حد سواء، يستند إلى تجارب الحياة الواقعية للمبدعة إيرين فوستر، ويقدم قصة فريدة تجمع بين الكوميديا والدراما. تدور أحداثه حول جوان، مذيعة بودكاست صريحة تجسد شخصيتها النجمة كريستين بيل، التي تقع في علاقة مع الحاخام اليهودي غير التقليدي نوح روكلوف، الذي يؤدي دوره آدم برودي.

في تصريحاته الأخيرة، كشف برودي: "سنبدأ تصوير الموسم الثاني في فبراير المقبل، ونسعى لطرحه بحلول سبتمبر من عام 2025." وأضاف: "ما يهمني في الموسم الجديد هو تقديم أحداث ذكية وممتعة، بعيدًا عن الميل المفرط للمنعطفات غير المنطقية. أريد أن يبقى العمل حقيقيًا وممتعًا للجمهور."

يجسد المسلسل بتفاصيله الدقيقة رحلة مليئة بالتحديات والعلاقات غير المتوقعة، مما يجعله أحد أكثر الأعمال المنتظرة على نتفليكس. عشاق العمل يترقبون بفارغ الصبر اكتشاف تطورات العلاقة بين جوان ونوح، والتي أصبحت محور اهتمام عشاق الدراما الإنسانية.

مع هذا الإعلان، يبدو أن صناع المسلسل يسعون للحفاظ على نجاح العمل وتوسيع قاعدته الجماهيرية، خاصة بعد ما حققه الموسم الأول من إشادة واسعة.