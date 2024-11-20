محافظ الدقهلية في جولة ليلية بطلخا: يتفقد الشوارع ويتابع أعمال الوردية المسائية للنظافة

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محافظ الدقهلية خلال
محافظ الدقهلية خلال جولته الليلية بطلخا


تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء أمس الثلاثاء أعمال الوردية المسائية للنظافة في عدد من شوارع مدينة طلخا للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين.

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس مركز ومدينة طلخا باستمرار متابعة الوصول إلى المستوى اللائق في النظافة ومتابعة وجود صناديق القمامة في الشوارع وأمام المحلات ومتابعة تفريغها أولا بأول.

وتفقد "مرزوق" شارع طريق بلقاس،وصلاح سالم،والكورنيش،وشارع مجمع المدارس بجوار محطة الكهرباء،مشددا على استمرار رفع تجمعات القمامة من خلال رئاسة المركز وشركة النظافة في إطار منظومة النظافة المعمول بها في المنطقة المركزية.

وإلتقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين خلال جولته واستمع لمطالبهم،الذين أعربوا عن رضاهم بمستوى النظافة،وأكد لهم أن المتابعة الميدانية مستمرة بشكل يومي وأن الجهاز التنفيذي يعمل من أجل صالح المواطنين في مختلف القطاعات وتقديم أفضل الخدمات الممكنة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الليلية مساء أمس الثلاثاء لتفقد الوضع في الشوارع على الطبيعة.

محافظ الدقهلية خلال جولته الليلية بطلخا

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