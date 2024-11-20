نادين نجيم تكشف عن سبب غيابها عن الأعمال المصرية

تحدثت الفنانة نادين نجيم عن سبب عدم مشاركتها في الأعمال الفنية المصرية، سواء في السينما أو الدراما، موضحة أنها تلقت العديد من العروض في السابق، لكنها لم تجد الأدوار التي تحفزها على التمثيل. نادين أكدت خلال لقاءها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc" أنها كانت متحمسة للعمل في مصر، وأنها كانت على وشك التعاقد على مشاريع فنية، إلا أن الأدوار التي عرضت عليها لم تكن تفي بتطلعاتها الفنية.

وقالت نادين عن تلك العروض: "الأدوار بحس إن مش فيها تحدي ليا، وأنا حابة أن الدور يطلع إمكانياتي للشعب المصري"، وأضافت: "الأدوار كانت إمكانياتها محدودة، ممكن أي حد يقوم بها". وأوضحت أنها لا تستطيع أداء الأدوار البسيطة، مؤكدة أنها تفضل الأدوار التي تتطلب منها تقديم أداء قوي ومعقد. وأشارت إلى أن "المشاهد الخفيفة" تأخذ منها اهتمامًا أكبر من المشاهد الصعبة، مما يعكس مدى رغبتها في تقديم تحديات فنية حقيقية، وأنها لا تشعر بالراحة في الأدوار التي لا تظهر فيها إمكانياتها الكاملة.

نادين نجيم التي حققت شهرة واسعة في الدراما اللبنانية والعربية، أكدت أنها ما زالت تتطلع للعمل في مصر بشرط أن تجد الأدوار التي تليق بمستوى تطلعاتها الفنية، مشيرة إلى أن النجاح في السينما والدراما المصرية هو هدفها، ولكنها تفضل أن تأتي الفرصة في الدور الذي يحقق لها المزيد من الإبداع والتحدي.

نظراً لشعبية نادين في العالم العربي، ينتظر جمهورها بفارغ الصبر مشاركتها في أعمال جديدة، خاصة بعد أن أثبتت موهبتها الكبيرة في مجالات التمثيل كافة.