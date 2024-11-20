موعد مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
الدوري المصري
الدوري المصري

يستأنف الدوري المصري مواجهاته بعد انتهاء فترة التوقف الدولي،وتستكمل منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر القادم.

اليكم مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري

مباريات يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر

بيراميدز أمام البنك الأهلى 5 مساء

فاركو أمام إنبى 5 مساء

الأهلى أمام الاتحاد السكندري 8 مساء

مباريات يوم السبت الموافق 23 نوفمبر

طلائع الجيش ضد سموحة 5 مساء

الجونة ضد غزل المحلة 5 مساء

الزمالك ضد المصري البورسعيدي في تمام 8 مساء

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موعد مباراة المغرب ضد الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا تحت 20 عامًا والقنوات الناقلة

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التعادل الإيجابي يسيطر على أحداث لقاء البحرين وأستراليا في تصفيات كأس آسيا

مباريات يوم الأحد المواقق 24 نوفمبر

الإسماعيلى ضد بتروجت 5 مساء

حرس الحدود ضد سيراميكا 8 مساء

مودرن سبورت ضد زد إف سى 8 مساء

وتُبث جميع المباريات عبر قنوات on time sport.

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