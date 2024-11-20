"صفاء الطوخى تواصل تألقها الفني: بطولتان رمضانيّتان وجديد في السينما!"

تعيش النجمة صفاء الطوخى حالة من النشاط الفني المكثف في الفترة الحالية، حيث تستعد لخوض منافسة قوية في موسم رمضان 2025، من خلال مشاركتها في بطولتي عملين دراميين.

أول تلك الأعمال هو مسلسل "لام شمسية"، الذي يجمعها بالنجمة أمينة خليل وأحمد السعدني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي مشوق. من تأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوي، وبإنتاج شركة ميديا هب سعي جوهر، ومن المقرر أن يبدأ تصويره في الفترة المقبلة، مما يضيف لمسة خاصة للأعمال المنتظرة في رمضان القادم.

تفاصيل مسلسل فهد البطل

إلى جانب "لام شمسية"، تشارك صفاء الطوخى أيضًا في بطولة مسلسل "فهد البطل" الذي يلتقي فيه النجم أحمد العوضي، ويضم مجموعة من النجوم مثل أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمى، وعصام السقا، وغيرهم. المسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة سينرجي. يتميز المسلسل بتركيز على تقديم الدراما الشعبية ممزوجة بخطوط درامية صعيدية، مما يضمن جذب جمهور واسع.

وتواصل صفاء الطوخى إثراء حضورها الفني، حيث انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم "الغربان"، الذي يضم كوكبة من النجوم مثل عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، وماجد المصري. الفيلم من تأليف وإخراج ياسين حسن، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه.

آخر أعمال صفاء الطوخي

وكانت آخر أعمال صفاء الطوخى في الدراما التلفزيونية هو مسلسل "بيت الرفاعي" الذي أذهل جمهور رمضان الماضي، من بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، وغيرهم. تواصل صفاء طموحاتها الكبيرة في تقديم شخصيات متنوعة ومؤثرة، مما يجعلها واحدة من أبرز النجمات في الساحة الفنية.

بين البطولات الدرامية والسينمائية، تواصل صفاء الطوخى شق طريقها بخطى ثابتة نحو مزيد من النجاح والإبداع.