"نادين نسيب نجيم: من ملكة جمال لبنان إلى عاشقة لمصر وأسرار جديدة تكشفها عن حياتها الفنية والعاطفية

تصدرت الفنانة نادين نسيب نجيم محركات البحث على جوجل بعد تصريحات مثيرة كشفت فيها عن مشاعرها تجاه مصر وفنها، وكذلك عن دخولها المفاجئ عالم التمثيل. في لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc"، أبدت نادين حبًا خاصًا لمصر، مؤكدة أن الدراما المصرية كانت جزءاً من طفولتها وتربيتها الأسرية.

قالت نادين: "أنا معجبة جدًا بمصر ونجومها، منذ طفولتي كنت أسمع أعمالًا مصرية وأشاهدها مع عائلتي. وعرفت قيمة الدراما المصرية بشكل عميق، والجمهور المصري بالنسبة لي هو رقم 2 بعد المغرب". وأكدت أن الشعب المصري لا يتجمل في مشاعره، وأضافت: "المصريين لما بيحبوا حد، بيقولوا بكل صراحة، وده بيبان عليّ دايمًا".

سبب دخول نادين عالم التمثيل

ورغم حبها الكبير للمصريين، إلا أن نادين صرحت أن دخولها مجال التمثيل كان غير مخطط له بالمرة. وقالت: "مكنش في دماغي خالص التمثيل، حتى لما شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان، كان الهدف هو حب الفكرة نفسها مش الشهرة. أنا فاجأت نفسي بدخولي المجال"، مضيفة أنها كانت تحب تقليد المشاهد المصرية منذ صغرها وكانت تتحدث باللهجة المصرية بشكل ممتاز، ولكنها تشعر بالحزن لعدم قدرتها على الاحتفاظ باللهجة حتى الآن.

هل نادين نسيب نجيم تشبه انجلينا جولي؟

وتطرقت نادين أيضًا إلى نجمات الزمن الجميل في مصر، حيث أشادت بأسلوبهن الفريد في التمثيل وأكدت تأثرها الشديد بهن. كما تحدثت عن تشبيه جمهورها لها بالنجمة العالمية أنجلينا جولي، فقالت: "مش شبهها خالص، ملامحي كلها عربية. يمكن الناس يشوفوا شبهًا في الروح أو الضحكة، ولكن أنا بعيدة عن أنجلينا".

وفيما يتعلق بحياتها الشخصية، كشفت نادين عن انفصالها مؤخرًا عن خطيبها السابق، حيث ظهرت في فيديو على حسابها على إنستجرام وهي تستمتع بوقتها بمفردها، ما أثار تساؤلات متابعيها الذين تكهنوا حول حالتها العاطفية.

وبهذه التصريحات المثيرة، واصل جمهور نادين تفاعلهم الكبير معها، ما جعلها تتصدر الترند وتصبح حديث السوشيال ميديا، ما يعكس شعبية كبيرة لها بين المتابعين.