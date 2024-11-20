تخطى هجواين ودي ماريا.. لاوتارو مارتينيز يسجل رقمًا مميزًا مع منتخب الأرجنتين

الفجر الرياضي
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز

نجح لوتارو مارتينيز، نجم منتخب الأرجنتين في تسجيل إحصائية مميزة له مع التانجو بعد هدفه ضد بيرو اليوم الأربعاء.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب بيرو اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وتلعب المباراة حتى الآن على استاد ألبرتو خوسيه أماندو، والتي تشهد تقدم الأرجنتين بهدف دون رد.

وسجل مارتينيز هدف الأرجنتين الوحيد والأول في الدقيقة 55 بعد تمريرة متقنة من ليونيل ميسي.

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وبهذا الهدف فإن لاوتارو مارتينيز يتخطى هيجواين دي ماريا ويتألق رفقة أساطير منتخب الأرجنتين.

هدافي منتخب الأرجنتين

  • 112 هدف — ليونيل ميسي
  • 56 هدف — باتيستوتا
  • 41 هدف — اغويرو
  • 35 هدف — كريسبو
  • 34 هدف — ماردونا
  • 32 هدف — لاوتارو مارتينيز
  • 31 هدف — هيجواين
  • 31 هدف — دي ماريا
لاوتارو مارتينيز منتخب الأرجنتين الأرجنتين وبيرو تصفيات كاس العالم تصفيات كأس العالم 2026

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