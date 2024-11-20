تخطى هجواين ودي ماريا.. لاوتارو مارتينيز يسجل رقمًا مميزًا مع منتخب الأرجنتين

نجح لوتارو مارتينيز، نجم منتخب الأرجنتين في تسجيل إحصائية مميزة له مع التانجو بعد هدفه ضد بيرو اليوم الأربعاء.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب بيرو اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وتلعب المباراة حتى الآن على استاد ألبرتو خوسيه أماندو، والتي تشهد تقدم الأرجنتين بهدف دون رد.

وسجل مارتينيز هدف الأرجنتين الوحيد والأول في الدقيقة 55 بعد تمريرة متقنة من ليونيل ميسي.

وبهذا الهدف فإن لاوتارو مارتينيز يتخطى هيجواين دي ماريا ويتألق رفقة أساطير منتخب الأرجنتين.

هدافي منتخب الأرجنتين