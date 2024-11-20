عاجل: حزب الله يشن هجمات على جيش الاحتلال الإسرائيلي

نفذ حزب الله، المتمركز في جنوب لبنان، سلسلة من الهجمات الصاروخية على قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

وذكر الحزب أنه تم استهداف قوات مشاة إسرائيلية في ثلاث هجمات متتالية على أطراف بلدة مركبا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وفقًا لما نشره موقع "النشرة" اللبناني.

وفي بيان له، أوضح حزب الله أنه في تمام الساعة 10:00 مساءً من يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، تم استهداف قوة مشاة إسرائيلية في وادي هونين، على أطراف بلدة مركبا، بصاروخ موجه، ما أسفر عن إصابات مؤكدة في صفوف القوات المحتلة.

وأضاف البيان أنه في الساعة 10:30 مساءً، عندما وصلت قوة مشاة إسرائيلية ثانية لمحاولة سحب المصابين، تعرضت هي الأخرى لاستهداف بصاروخ موجه آخر، ما أسفر عن إصابات مؤكدة.

وتابع البيان: "في الساعة 11:10 مساءً، حاولت قوة مشاة إسرائيلية ثالثة التقدم لنقل القتلى والجرحى، إلا أن المجاهدين استهدفوها بصاروخ موجه ثالث، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفها".