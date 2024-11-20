ميسي يواصل تألقه مع منتخب الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

نجح البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، في التألق رفقة منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026 التي تلعب حاليًا.

وبصم ميسي على إحصائيات مميزة وفريدة في تاريخ البطولة التي تشاهد صراع وتنافس كبير على من يضمن مكانته للتأهل المرتقب.

ويخوض منتخب الأرجنتين مباراة هامة تجمعه مع منتخب بيرو في منافسات الجولة الثانية عشر تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وشهدت المباراة التي تلعب على ملعب ألبرتو خوسيه أماندو تألق ميسي، حيث ساهم في هدف التقدم لمنتخب بلاده.

وقدم ميسي تمريرة مميزة لزميله لوتارو مارتينيز الذي نجح في ترجمتها إلى هدف متقن في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

ماذا قدم ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026؟

وخاض ميسي مع منتخب الأرجنتين 9 مباريات، بواقع 9 مساهمات تمثلت في 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة.