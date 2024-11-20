موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات أمم إفريقيا تحت 20 عامًا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
منتخب مصر تحت 20
منتخب مصر تحت 20 عامًا

يلتقي منتخب مصر تحت 20 عامًا، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، مع نظيره منتخب ليبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا للشباب (بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة).

موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات أمم إفريقيا تحت 20 عامًا

وتستقبل أرضية استاد هيئة قناة السويس مباراة مصر المرتقبة أمام ليبيا في الجولة الثانية من عمر تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، والتي تقام في القاهرة خلال الفترة الحالية.

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وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر ضد ليبيا، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر وليبيا، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا تحت 20 عامًا

ومن المقرر أن تنقل مباراة مصر أمام ليبيا اليوم الأربعاء عبر قناة أون تايم سبورت 1.

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