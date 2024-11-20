القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات أمم إفريقيا تحت 20 عامًا

يستقبل منتخب مصر تحت 20 عامًا، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، نظيره منتخب ليبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا للشباب (بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة).

وتقام المواجهة المنتظرة بين الفراعنة وجاره منتخب ليبيا على أرضية استاد هيئة قناة السويس.

وتقام المباراة بين ليبيا ومصر في الجولة الثانية من عمر تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، والتي تلعب في القاهرة خلال الفترة الحالية.

موعد مباراة مصر وليبيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا تحت 20 عامًا

ومن المقرر أن تكون المباراة بين منتخب مصر ضد ليبيا، مساء اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر وليبيا، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا تحت 20 عامًا

وقد تقرر أن تنقل مباراة مصر أمام ليبيا اليوم الأربعاء عبر قناة أون تايم سبورت 1.