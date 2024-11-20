القنوات الناقلة لمباراة ليبيا والمغرب في تصفيات أمم إفريقيا تحت 17 عامًا

يلتقي منتخب المغرب مع نظيره منتخب ليبيا على ملعب البشير، مساء اليوم الأربعاء في بطولة تصفيات أمم إفريقيا تحت 17 عام والمقامة في مدينة الدار البيضاء.

موعد مباراة ليبيا والمغرب في تصفيات إفريقيا تحت 17 عام

ومن المقرر انطلاق المباراة بين المنتخبين مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت الرباط، الساعة 16:00 غرينتش، 18:00 القاهرة وطرابلس.

إين تقام مباراة ليبيا والمغرب؟

وتقام مباراة ليبيا أمام المغرب على ملعب البشير في مدينة الدار البيضاء.

ويسعى منتخب المغرب لتقديم أداء مميز ليتخطى تونس الذي يتساوى معه في عدد مرات التتويج بلقب بطولة كأس شمال إفريقيا تحت 17 عامًا، برصيد لقبين لكل فريق.

القنوات الناقلة لمباراة ليبيا والمغرب في تصفيات إفريقيا تحت 17 عام

ستكون المباراة متاحة عبر قنوات المغرب الرياضية والموقع الرسمي للبطولة.