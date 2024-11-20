اعلن ريال مدريد عن اختيار قائد، لوكا مودريتش، ليشغل دورًا مؤقتًا كرئيس لمجلس إدارة مجتمع ريال مدريد الذي يمثل لاعبي كرة القدم المحترفين، وذلك أثناء انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

مودريتش رئيسًا مؤقتًا لريال مدريد

وتبدا الانتخابات يوم الاثنين المقبل الموافق 25 نوفمبر، لاختيار أعضاء الجمعية الذين سيقومون في 16 ديسمبر بانتخاب الرئيس الجديد للاتحاد الإسباني لكرة القدم، والذي سيشغل المنصب حتى عام 2028.

ويعتبر هذا التعيين فرصة مميزة للاعب الكرواتي من أجل المساهمة في العملية الانتخابية من خلال دوره القيادي في النادي، وما أكدت عليه ادارة النادي ان هذا الاختيار دليل على الثقة الكبيرة التي يحظى بها داخل أسوار الملكي.