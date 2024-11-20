برشلونة يعلق على عدم رغبة نجم بيلباو الانضمام للفريق

علق إنريك ماسيب، مستشار رئيس برشلونة خوان لابورتا، عن سبب رفض نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو الانتقال إلى النادي الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ماسيب يعلق على عدم انضمام ويليامز

وكشف ماسيب قائلًا: "نحن لا يمكننا اجبار اللاعب في القدوم، إن لم يرغب اللاعب في الانضمام للنادي ذلك ليست مشكلة".

وأضاف:" الحقيقة ان الأمر ليس متعلقًا بقوانين اللعب المالي النظيف، لو قرر الانضمام، لكنا فعلنا كل ما هو ضروري لتسجيله".

وأشار ماسيب أن برشلونة يقدر ويحترم حرية اللاعبين في اتخاذ هذه القرارات، مشيرًا إلى أن الإدارة الرياضية تستطيع التعامل مع مثل هذه المواقف.

وأنهي: " لكل شخص الحق في اختيار لحظته المناسبة، ونحن لم نجبر أحدًا على اتخاذ قرار لا يرغب به".