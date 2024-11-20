ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025 قبل انطلاق الجولة 14

الفجر الرياضي
ترتيب الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني

يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق الكرة الإسبانية عن مواعيد مباريات الدوري الإسباني في الموسم الحالي والذي يشهد الكثير من المباريات القوية سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني تحديدا مباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد أو الديربي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025 قبل انطلاق الجولة 14

نجح ريال مدريد في حصد لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي بينما جاء برشلونة في المركز الثاني واحتل جيرونا المركز الثالث وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الرابع في جدول الدوري الإسباني.

يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 33 نقطة حتى الآن ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 27 نقطة واستعاد أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 26 نقطة وجاء فياريال في المركز الرابع برصيد 24 نقطة على الترتيب.

ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن:

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نتيجة مباراة الأردن والكويت في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

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عاجل.. التشكيل الرسمي لمباراة الأردن والكويت في تصفيات أمم آسيا

1 - برشلونة 33 نقطة

2 - ريال مدريد 27 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 26 نقطة

4- فياريال 24 نقطة

5- أوساسونا 21 نقطة

6 - أتلتيك بلباو 20 نقطة

7 - ريال بيتيس 20 نقطة

8 - ريال سوسيداد 18 نقطة

9 - ريال مايوركا 18 نقطة

10 - جيرونا 18 نقطة

11 - سيلتا فيجو 17 نقطة

12 - رايو فاليكانو 16 نقطة

13 - إشبيلية 15 نقطة

14 - ليجانيس 14 نقطة

15 - ديبورتيفو ألافيس 13 نقطة

16 - لاس بالماس 12 نقطة

17 - خيتافي 10 نقاط

18 - إسبانيول 10 نقاط

19 - بلد الوليد 9 نقاط

20 - فالنسيا 7 نقاط

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