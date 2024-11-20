ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 حتى الآن

الفجر الرياضي
ترتيب هدافي الدوري
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي الذي يتنافس فيه العديد من نجوم الكرة العالمية على تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 حتى الآن

نجح إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي في التتويج بلقب هداف البريميرليج في الموسم الماضي برصيد 27 هدف.

مازال النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي يحتل صدارة جدول هدافي البريميرليج برصيد 12 هدف ويليه المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الثاني برصيد 8 أهداف حتى الآن ويتساوى معه كلا من كريس وود نجم نوتنجهام فورست وبريان مبيومو نجم برينتفورد بنفس عدد الرصيد من الأهداف.

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ينفرد كول بالمر نجم تشيلسي بالمركز الخامس في جدول هدافي البريميرليج برصيد 7 أهداف.

ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 12 هدف

2 - توني ماوديكي- تشيلسي - 8 أهداف

3 - برايان مبيومو - برينتفورد - 8 أهداف

4 - جواو بيدرو - برايتون - 8 أهداف

5 - هيونج مين سون- توتنهام - 7 أهداف

6 - داني ويلبيك- برايتون- 6 أهداف

7 - امادو اونانا - أستون فيلا - 6 أهداف

8 - جون داروين - أستون فيلا- 6 أهداف

9 - كاي هافيرتز - آرسنال - 6 أهداف

10 - لويس دياز - ليفربول - 5 أهداف

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