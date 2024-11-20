يترقب عشاق ومحبي الكرة الإسبانية منافسات الجولة الرابعة عشر من مباريات الليجا في الموسم الحالي الذي يتصارع فيه العديد من نجوم الكرة العالمية من أجل تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب هداف الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2024-2025 حتى الآن

يحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة صدارة جدول هدافي الليجا حتى الآن برصيد 14 هدف وجاء فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 8 اهداف.

وحجز رافينيا نجم برشلونة المركز الرابع برصيد 7 أهداف وجاء كيليان مبابي في المركز الخامس برصيد 6 أهداف.

ويحتل كلا من لامين يامال وداني أولمو نجمي برشلونة المركزين الثامن والتاسع برصيد 5 أهداف.

نجح أرتيم دوفبيك نجم جيرونا في التتويج بلقب هداف الليجا في الموسم الماضي برصيد 24 هدف.

ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الآن..

1 - روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 14 هدف

2 - فينيسيوس جونيور- ريال مدريد - 8 أهداف

3 - أيوزي بيريز - فياريال - 7 أهداف

4 - رافينيا - برشلونة - 7 أهداف

5 - كيليان مبابي- ريال مدريد - 6 أهداف

6 - أنتي بوديمير - أوساسونا- 6 أهداف

7 - جيوفاني لو سيلسو - ريال بيتيس - 5 أهداف

8 - لامين يامال - برشلونة - 5 أهداف

9 - داني أولمو - برشلونة - 5 أهداف

10 - دودي لوكيباكيو - إشبيلية - 5 أهداف