ملخص أخبار الرياضة اليوم.. رحيل إمام عاشور وسقوط منتخب مصر وفوز العراق.. ميسي يتألق مع الأرجنتين ومسار يودع بطولة إفريقيا للسيدات

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع " الفجر الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " ملخص أخبار الرياضة اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفريق.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "تواصلنا مع المسؤولين في النادي الأهلي وسألنا عن حقيقة وجود عرض لـ إمام عاشور من تركيا أو أي فريق أوروبي".

وتابع:" الرد جاء إنه لا يوجد أي عروض وصلت لضم إمام عاشور سواء من تركيا أو أي نادي أوروبي".

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منتخب مصر يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره بوتسوانا، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في إطار منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

دخل المنتخبين اللقاء بحماس شديد من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من المباراة بشكل إيجابي، والتقدم خطوة نحو اللقب.

ومع الدقيقة الثامنة تقدم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتسوانا أوماتلا كيباثو بإحراز هدف التقدم لفريقه من الشوط الأول في شباك منتخب مصر.مشاهدة مباريات كرة القدم بث مباشر على الإنترنت

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العراق يعبر عمان بهدف أمين ويقطع خطوة مهمة في طريق للمونديال

ارتقى منتخب العراق لوصافة المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك بفوزه الصعب على مضيفه العماني 1 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة من التصفيات.

ويدين منتخب العراق بالفضل في هذا الفوز ليوسف أمين المهاجم الشاب للوحدة السعودي، والذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 38.

وسجل أسود الرافدين انتصارهم الثالث مقابل تعادلين وهزيمة واحدة ليرفعوا رصيدهم إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية متصدرة المجموعة، وتحل الأردن في المركز الثالث بثمان نقاط بفارق نقطتين عن عمان صاحبة المركز الرابع، مقابل ثلاث نقاط لفلسطين والكويت.

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ميسي يواصل تألقه مع منتخب الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

نجح البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، في التألق رفقة منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026 التي تلعب حاليًا.

وبصم ميسي على إحصائيات مميزة وفريدة في تاريخ البطولة التي تشاهد صراع وتنافس كبير على من يضمن مكانته للتأهل المرتقب.

ويخوض منتخب الأرجنتين مباراة هامة تجمعه مع منتخب بيرو في منافسات الجولة الثانية عشر تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وشهدت المباراة التي تلعب على ملعب ألبرتو خوسيه أماندو تألق ميسي، حيث ساهم في هدف التقدم لمنتخب بلاده.

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مغامرة مسار تنتهي أمام الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا للسيدات

انتهت أحداث مباراة نادي مسار أمام نظيره الجيش الملكي المغربي والتي ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة إفريقيا للسيدات.

وتفوقت سيدات الجيش المغربي الملكي بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة ودرامية حتى الدقائق الأخيرة منها.

افتتحت اللاعبة صفاء بنوق تسجيل الأهداف للجيش الملكي المغربي وذلك في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

ومع حلول الدقيقة 18 أهدرت اللاعبة سندرين ركلة جزاء لفريق مسار ليخسر مسار التعادل مبكرا.