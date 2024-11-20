صحة أسيوط تنظم قافلة طبية للكشف على العمالة غير المنتظمة ضمن مبادرة بداية





نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط قافلة طبية للكشف على الأمراض المزمنة للعمالة غير المنتظمة التى تعمل فى مواقع العمل المختلفه نطاق المحافظةوحيث جرى توقيع الكشف الطبى على عدد 50 من العمال من فئة العمالة غير المنتظمة، من خلال القافلة الطبية، وذلك خلال اليوم الأول، وتقديم الرعاية الصحية لهم،

وأكد الدكتور احمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط على أن القافلة تأتي فى إطار جهود المديرية للتنسيق والتواصل المستمر بين القطاع الصحي بالمحافظة ومديرية العمل وإدارة العمالة غير المنتظمة نطاق محافظة أسيوط لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لتلك الفئة إجتماعيًا وصحيًا، تحت إشراف طبي متكامل مشيرًا إلي أن تلك الجهود التي تقوم بها مديرية الصحة والسكان بالمحافظة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن تكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتوفير الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة كهدف رئيسى فى برنامج الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية