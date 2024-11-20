إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالفيوم

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ارشيفية
ارشيفية

شهد حي الصيفية بمحافظة الفيوم، نشوب مشاجرة بين 4 أشخاص، بعد وصله من المزاح بينهم، ما أدى إلى إصابتهما بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة

 

تفاصيل الحادث

وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مركز شرطة الفيوم جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين 4 اشخاص.

 

فور البلاغ انتقلت قوات الأمن رفقة سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث تبين من التحريات نشوب مشاجرة بين 4 أشخاص بعد وصله من المزاح بينهم، والتي أسفرت عن إصابة 4 أشخاص تراوحت إصابتهم ما بين جروح قطعية وكدمات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم،  

 

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعه.

 

 

 

 

 

 

 

 

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