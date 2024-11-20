‏الوكالة اللبنانية: غارة إسرائيلية على بلدة عين بعال جنوب البلاد

عربي ودولي
بوابة الفجر

‏أفادت الوكالة اللبنانية، بغارة إسرائيلية على بلدة عين بعال جنوب البلاد.

وقد أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران.

وقالت ‏مصادر، إن الضربة الإسرائيلية كانت مكونة من عدة مراحل وهدفها التدمير التام للدفاعات الجوية الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في هجومٍ هو الأكبر من نوعه منذ فترة.

وأكدت وسائل إعلام متعددة، أن هذه الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، مما يزيد من احتمال تصاعد الصراع في المنطقة.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

زيادة أسعار خدمات الإنترنت والكروت في مصر: ما الجديد؟

هيرفي رينار: مهمة "الأخضر" باتت صعبة

أكرم حسني يطلق أغنيته الجديدة "يا خراشي" عبر يوتيوب والمنصات الغنائية

ملخص أخبار الرياضة اليوم.. رحيل إمام عاشور وسقوط منتخب مصر وفوز العراق.. ميسي يتألق مع الأرجنتين ومسار يودع بطولة إفريقيا للسيدات

الكيك: المكونات وطريقة التحضير

‏الوكالة اللبنانية: غارة إسرائيلية على بلدة عين بعال جنوب البلاد