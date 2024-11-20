إصابة 19شخصا في حادث تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم

أصيب 19 شخصا إثر حادث تصادم 3 سيارات على طريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد مطلع الكيلو 55 اتجاه اسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغ من غرفة عمليات النجدة، تفيد بتلقيه بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق أسيوط الصحراوي الغربي بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارة ربع نقل محمله بالعمال وسيارة ملاكي وأخري ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 19 شخصا، وتم نقلهم مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.