فتح خزائن النصر السعودي للتعاقد مع نجم ليفربول

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات نادي النصر السعودي للتعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للتقارير، فأن النصر يعمل بقوة لحسم صفقة التعاقد مع فان دايك قائد الريدز خلال الميركاتو الصيفي القادم، في ظل رغبة الفريق السعودي في تدعيم صفوفه.

وأشارت التقارير إلى أن فان دايك سينتقل إلى صفوف النصر بشكل كبير حال رحيل إيميريك لابورت مدافع العالمي، والذي ارتبط بقوة بالانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك قبل لقاء المصري

جوميز يتلقى نصيحة بعدم التجديد مع الزمالك

موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي

يلتقي النصر مع ضيفه القادسية، مساء الجمعة المقبل الموافق 22 نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

مواد متعلقة

خالد الغندور: لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك تساهم في حل أزمات النادي المالية

الزمالك يفوز على الزهور في دوري كرة السلة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

زيادة أسعار خدمات الإنترنت والكروت في مصر: ما الجديد؟

هيرفي رينار: مهمة "الأخضر" باتت صعبة

أكرم حسني يطلق أغنيته الجديدة "يا خراشي" عبر يوتيوب والمنصات الغنائية

ملخص أخبار الرياضة اليوم.. رحيل إمام عاشور وسقوط منتخب مصر وفوز العراق.. ميسي يتألق مع الأرجنتين ومسار يودع بطولة إفريقيا للسيدات

الكيك: المكونات وطريقة التحضير

‏الوكالة اللبنانية: غارة إسرائيلية على بلدة عين بعال جنوب البلاد