فتح خزائن النصر السعودي للتعاقد مع نجم ليفربول

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات نادي النصر السعودي للتعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للتقارير، فأن النصر يعمل بقوة لحسم صفقة التعاقد مع فان دايك قائد الريدز خلال الميركاتو الصيفي القادم، في ظل رغبة الفريق السعودي في تدعيم صفوفه.

وأشارت التقارير إلى أن فان دايك سينتقل إلى صفوف النصر بشكل كبير حال رحيل إيميريك لابورت مدافع العالمي، والذي ارتبط بقوة بالانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي

يلتقي النصر مع ضيفه القادسية، مساء الجمعة المقبل الموافق 22 نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.