ضمن ملتقى "أهل مصر".. فتيات المحافظات الحدودية في جولة بمدينة الداخلة بالوادي الجديد

تتوالى فعاليات الملتقى الثقافي الثامن عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، بمشروع "أهل مصر"، والمقام بمحافظة الوادي الجديد، برعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة تحت شعار "يهمنا الإنسان".

وشهد اليوم الرابع من الملتقى الثقافي جولة تفقدية بمدينة الداخلة، برفقة د. حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ورئيس اللجنة التنفيذية المشروع "أهل مصر".

زيارة قرية بشندي

بدأت الجولة بزيارة جمعية تنمية المجتمع بقرية بشندي، أوضح خلالها أحمد عبد السلام، المدير التنفيذي للجمعية، مراحل صناعة السجاد والكليم اليدوي، بدءا من جمع وغزل الصوف، وحتى الصباغة الطبيعية والنسج على الأنوال الخشبية.

زيارة مدينة بلاط الإسلامية

وتواصلت الفعاليات بزيارة مدينة بلاط الإسلامية، قدمت خلالها نورا فؤاد، مفتش آثار بمنطقة الداخلة، شروحات عن التخطيط المعماري للمدينة، بجانب التعريف أبرز معالمها كالمساجد القديمة، طواحين الغلال، والمنازل الطينية التي تم تصميمها لكي تتناسب مع طبيعة البيئة الصحراوية.

زيارة منطقة المزوقة

كما تضمنت الجولة زيارة منطقة "المزوقة" التي تضم مقابر أثرية تعود إلى العصر الروماني، وهناك شاهدت الفتيات جمال النقوش الملونة التي تعكس التطور الفني والمعماري بمصر القديمة.

ختام الجولة

واختتمت الجولة بزيارة لمدينة القصر الإسلامية، التي تعد من أقدم المدن في الصحراء الغربية، أوضح خلالها هاني شاذلي، مفتش آثار المدينة، دور القصر كمركز إداري وتجاري مهم خلال العصر العثماني، كما عرّف الفتيات بتفاصيل ديوان القاضي والمساجد العتيقة التي تتميز بأقواسها الطينية وزخارفها البسيطة، مشيرا إلى الجهود المستمرة لترميم المدينة من أجل الحفاظ على طابعها التاريخي الفريد.

تجربة استثنائية لاكتشاف التراث

وأكدت رئيس اللجنة التنفيذية المشروع "أهل مصر"، أهمية تلك الجولات التراثية التي من شأنها إثراء الوعي لدى المشاركات وتعميق ارتباطهن بالتاريخ المصري، موضحة أن الملتقى ليس مجرد فرصة لاكتشاف التراث، بل يعد جسرا لتعزيز الهوية الوطنية وبناء وعي ثقافي شامل بين الأجيال.

وأبدت الفتيات سعادتهن بتلك الزيارة التي كانت بمثابة تجربة استثنائية للتعرف على التراث الإسلامي العريق، وحضارة مصر القديمة، خاصة بعد الاطلاع على تاريخ أشهر الحرف اليدوية، ومشاهدة التفاصيل المعمارية ذات النقوش الزاهية.

أنشطة متنوعة وختام مميز

فعاليات الملتقى تقيمها الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر للفتيات، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبد المريد.

ويقدم الملتقى فعاليات ثقافية وفنية ثرية تتضمن عددًا من المحاضرات والأمسيات واللقاءات التثقيفية والتوعوية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لأشهر الأماكن الأثرية والتاريخية بالمحافظة، ومن المقرر أن تختتم الفعاليات بحفل فني يشهده مسرح سينما هيبس في السابعة مساء غد الأربعاء.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال"، وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن ورعاية الموهوبين وتحقيق العدالة الثقافية.