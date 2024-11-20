صحفي ألماني يفجر مفاجأة بشأن مصير عمر مرموش مع فرانكفورت

كشف إيريك بيترز الصحفي بجريدة "بيلد" الألمانية عن مفاجأة كبرى بشأن مصير النجم المصري عمر مرموش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فرانكفورت الألماني، بعد تألقه في الفترة الأخيرة.

موقف عمر مرموش من الرحيل عن فرانكفورت

وأوضح بيترز في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "بكل تأكيد عمر مرموش يقدم مستوى رائع مع فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني هذا الموسم بفضل أهدافه ومساهماته المميزة".

وأضاف:" حسب معلوماتي وقربي من مسئولي نادي فرانكفورت، مرموش سيستمر مع النادي الالماني حتى نهاية الموسم ولن يرحل إلى أي فريق في الميركاتو الشتوي المقبل".

وعن رغبة ليفربول في ضم مرموش، أشار بيترز: "هناك بالفعل اهتمام كبير من نادي ليفربول بضم عمر مرموش وهناك مفاوضات مع نادي اينتراخت فرانكفورت لمعرفة طلباته المالية، لحسم صفقة النجم المصري كما توجد أندية أخرى تود ضمه مثل بايرن ميونخ".

واستكمل:" العائق أمام نادي بايرن ميونخ، أنه لن يدفع ما يقرب من 60 مليون يورو لضم مرموش لكن ليفربول هو الفريق الوحيد الذي يمكنه دفع هذا المبلغ وضمه".

ثم أتم الصحفي الألماني: "عمر مرموش ووكيله يرغبان في الاستمرار مع نادي آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم وعدم الرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل حتى يتوج مع النادي ببطولة سواء الدوري الألماني أو كأس ألمانيا قبل الرحيل لأي فريق في الدوري الانجليزي".

