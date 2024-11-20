استئناف اللاعب أيمن أشرف على حكم حبسه 3 سنوات.. اليوم

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تنظر محكمة جنح مستأنف الوايلي، اليوم الأربعاء، في أولى جلسات استئناف اللاعب أيمن أشرف مدافع نادي البنك الأهلي، على حكم حبسه بالسجن 3 سنوات في قضية تبديد شيكات.

كانت قد قررت المحكمة المختصة، حبس أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي، والنادي الأهلي سابقًا، 3 سنوات غيابيًا، في قضية تبديد شيكات تحمل رقم 1510 لسنة 2023.

وكان اللاعب أيمن أشرف قد بدد المبالغ المالية وصفًا وقيمة بالأوراق المملوكة لـ أ.ج، وتم تسليمها له على سبيل الأمانة.

يذكر أن اللاعب أيمن أشرف لم يكن على علم بصدور الحكم القضائي ضده، بحبسه 3 سنوات، الأمر الذي دعاه لتقديم معارضة على الحكم.

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