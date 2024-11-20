محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بقرية الزاوية



وضع اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، حجر الأساس لإنشاء مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط بتكلفة إجمالية تبلغ 51 مليون جنيه تقريبًا وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة والقضاء على الكثافة بالمدارس تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030، وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد وخاصة في قطاع التعليم

وجاء ذلك بحضور اللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وعلي نعمان مدير إدارة أسيوط التعليمية

وحيث قام المحافظ، بوضع حجر الأساس لمدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط والتي يجري إنشائها على مساحة 5100 متر مربع بإجمالي عدد فصول 55 فصلًا دراسيًا بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 51 مليون و67 ألف جنيه

واستمع محافظ أسيوط إلى شرح من مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية للإجراءات ومراحل التنفيذ بالمدرسة والتي سوف تتم تحت إشراف مهندسي الهيئة

وأكد أبو النصر على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ الخطط الموضوعة والعمل على تحسين الخدمات المقدمة بالقرى والمناطق المحرومة ومن بينها قطاع التعليم والعمل على تقليل الكثافة الطلابية بالفصول وتهيئة المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب خاصة مع إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة أركانها لافتًا إلى متابعته لأعمال تنفيذ المشروعات ومراحل العمل من خلال جولاته الميدانية المستمرة واجتماعاته الدورية فضلًا عن تكليفاته لرؤساء المراكز بالمرور والمتابعة لتلك المشروعات للاطمئنان على سير العمل وفقًا للخطة الموضوعة مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة وبالاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية التي وضعتها هيئة الأبنية التعليمية