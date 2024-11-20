وظائف معلمين بالحصة في الأزهر الشريف لعام 2024: الشروط والتخصصات المطلوبة

يُعد إعلان الأزهر الشريف عن حاجته لتعيين معلمين بنظام الحصة لعام 2024-2025 من أبرز الموضوعات التي تشغل اهتمام الخريجين في مصر.

أعلن الأزهر عن حاجته إلى 12،498 معلمًا بنظام الحصة في جميع المناطق الأزهرية، بهدف سد العجز في التخصصات المختلفة بالمراحل التعليمية.

التخصصات المطلوبة لوظائف معلمين بالحصة

المواد الشرعية والعربية : للحاصلين على مؤهلات شرعية وعربية من جامعة الأزهر.

: للحاصلين على مؤهلات شرعية وعربية من جامعة الأزهر. اللغة الإنجليزية : للحاصلين على مؤهلات من كليات اللغات والترجمة، الألسن، الآداب، والتربية.

: للحاصلين على مؤهلات من كليات اللغات والترجمة، الألسن، الآداب، والتربية. الرياضيات : للحاصلين على مؤهلات من كليات التربية أو العلوم بتخصص رياضيات.

: للحاصلين على مؤهلات من كليات التربية أو العلوم بتخصص رياضيات. العلوم (كيمياء، فيزياء، أحياء) : للحاصلين على مؤهلات من كليات التربية أو العلوم بتخصصات الكيمياء، الفيزياء، والأحياء.

: للحاصلين على مؤهلات من كليات التربية أو العلوم بتخصصات الكيمياء، الفيزياء، والأحياء. الدراسات الاجتماعية (تاريخ، جغرافيا): للحاصلين على مؤهلات من كليات التربية أو الآداب تخصص تاريخ وجغرافيا، أو شعبة التاريخ والحضارة من كلية اللغة العربية.

الشروط العامة للتقديم

أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ (شرعي/تربوي حسب التخصص).

(شرعي/تربوي حسب التخصص). ألا يقل التقدير العام عن "جيد".

ألا يتجاوز سن المتقدم 40 عامًا عند الإعلان.

أن يكون المتقدم مقيمًا في مركز أو حي المحافظة المطلوب بها التعيين، وفقًا لبطاقة الرقم القومي.

في مركز أو حي المحافظة المطلوب بها التعيين، وفقًا لبطاقة الرقم القومي. يجوز التقديم لإدارتين تعليميتين ومرحلتين تعليميتين (أساسية/احتياطية).

تقديم إقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد على ميزانية الدولة مستقبلًا.

الأوراق المطلوبة

أصل المؤهل الدراسي و 4 صور منه .

. موقف التجنيد (للذكور) والخدمة العامة (للإناث).

عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي.

من بطاقة الرقم القومي. عدد 4 صور من شهادة الميلاد.

من شهادة الميلاد. حافظة مستندات تحتوي على جميع الأوراق المطلوبة.

موعد وطريقة التقديم

يمكن للراغبين التقديم بدءًا من يوم السبت 23 نوفمبر 2024، بحد أقصى 15 يومًا.

يتم تسليم طلب التقديم يدويًا باسم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بمقر ديوان المنطقة الأزهرية التابع لها المتقدم.

كيفية المفاضلة بين المتقدمين

يتم ترتيب المتقدمين وفقًا للتقدير العام والمؤهلات الأعلى (ماجستير/دكتوراه).

في حالة التساوي، يتم تقديم الأقدم تخرجًا ثم الأكبر سنًا.

رابط التقديم ومعرفة التفاصيل

أرفق الأزهر الشريف رابطًا للحصول على نموذج التقديم ومزيد من التفاصيل المتعلقة بالإجراءات والمستندات المطلوبة، اضغط هنا.