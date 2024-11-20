محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مبنى جديد بمركز شباب أبنوب







تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط؛ الأعمال الجارية لإنشاء مبنى جديد بمركز شباب أبنوب بمساحة 480 متر مربع بمركز أبنوب ضمن مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية(CBUID) " والتي تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ "بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية؛ وذلك للوقوف على آخر المستجدات بشأن التشطيبات النهائية تمهيدًا لافتتاحه للمساهمة في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة التي تعمل عليها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030.

رافقه خلالها المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وأحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وخالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان، وأحمد حسانين بحر مدير إدارة أبنوب التعليمية، والمهندس محمد رجب مسئول المكتب الاستشاري المنفذ للمشروع، وأحمد أبو حطب منسق أعمال مشروعات الوكالة الألمانية بمركز أبنوب.

واطمأن المحافظ على سير العمل بالمشروع واستمع إلى آخر المستجدات بشأن مراحل التشطيبات النهائية للأعمال الجارية لإنشاء المبنى الجديد بمركز الشباب والمصمم وفقًا لمعايير التصميم والمواصفات البيئية بالإضافة إلى أعمال تنسيق المواقع العامة حيث يضم المبنى مكتبة رقمية وصالة ألعاب قتالية وغرفة تحكم ومكاتب إدارية ومزود بكافة الخدمات.

وشدد محافظ أسيوط على تنفيذ تلك الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع لتعظيم الإستفادة وتلبية احتياجات المواطنين بالمركز خاصة مع إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب باعتبارهم شركاء في عملية البناء والتطوير التي تحدث في مصر خلال الآونة الأخيرة.

وعلى هامش الجولة التفقدية شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط؛ ندوة "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" بمركز شباب أبنوب في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي نظمتها إدارة التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط ضمن خطتها للعام الحالي 2024/2025 حيث حاضر فيها الدكتور علي صديق مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، وعاطف محمد علي مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط وبمشاركة (140) من المواطنين بمركز أبنوب؛ مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من الندوات والفعاليات التي تساهم في رفع الوعي لدى المواطنين فضلًا عن تسخير كافة الإمكانات الممكنة لقطاعي الشباب والرياضة.

يذكر أن المشروعات تمت من خلال التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بتمويل مشترك من الإتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبالتعاون مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية وبناء على البروتوكول المبرم مع محافظة أسيوط.