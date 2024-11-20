السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية: مسيرة حافلة بالإنجازات الدبلوماسية

بدأ السفير محمد الشناوي اليوم الأربعاء مهامه الجديدة كمتحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، خلفًا للسفير أحمد فهمي الذي تم تعيينه سفيرًا لمصر لدى المجر.

يأتي هذا التعيين تتويجًا لمسيرة مهنية حافلة بالإنجازات في المجال الدبلوماسي.

السيرة الذاتية للسفير محمد الشناوي

التعليم:

حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة .

. حاصل على ماجستير في القانون الدولي من جامعة لندن.

المسيرة المهنية:

بدأ حياته المهنية كوكيل للنائب العام.

انضم إلى وزارة الخارجية عام 1995، وبدأ العمل في إدارة الشؤون القانونية الدولية والمعاهدات .

. شغل مناصب مهمة في سفارة مصر في لاهاي ومكتب وزير الخارجية في القاهرة.

ومكتب وزير الخارجية في القاهرة. عمل مرتين في بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك ، حيث ساهم في تمثيل مصر خلال عضويتها بمجلس الأمن.

، حيث ساهم في تمثيل مصر خلال عضويتها بمجلس الأمن. عام 2019، أصبح نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير.

شغل منصب سفير مصر لدى المجر قبل توليه منصبه الجديد.

أبرز إنجازاته الدبلوماسية

شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من 2007 إلى 2019.

من 2007 إلى 2019. كان عضوًا ضمن الوفد المصري في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان .

. ساهم في حملة مصر للحصول على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن (2016-2017).

مسؤول عن ملف رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن .

. مثَّل مصر كخبير في اللجان القانونية والمالية والإدارية للأمم المتحدة.

شارك في العديد من الاجتماعات الدولية واللجان الوطنية على مدى مسيرته.

دور السفير الشناوي الجديد

مع خبرته الكبيرة في المجال الدبلوماسي، من المتوقع أن يلعب السفير محمد الشناوي دورًا محوريًا في توضيح رؤية الدولة المصرية وتعزيز التواصل الإعلامي الرسمي، مع التركيز على القضايا الوطنية والدولية الهامة.