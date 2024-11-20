زيادة أسعار كروت الشحن في مصر: الأسباب والنسب المتوقعة

صرّح محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، بأن أسعار كروت الشحن ستشهد زيادة في الفترة القادمة، دون الإعلان رسميًا عن موعد دقيق لتطبيقها. ومع ذلك، رجح أن يتم تطبيق الزيادة مع بداية العام المقبل 2024.

نسبة الزيادة المتوقعة

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تحت الشمس" على قناة الشمس، نفى طلعت الشائعات حول زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 30%، مشيرًا إلى أن النسبة المتوقعة للزيادة تبلغ نحو 15%.

وأكد أن هذه النسبة تتماشى مع معدلات زيادة التكاليف التي تشهدها القطاعات المختلفة.

أسباب زيادة أسعار كروت الشحن

وفقًا لما أوضحه طلعت، فإن الزيادة في أسعار كروت الشحن تأتي نتيجة:

ارتفاع التكاليف التشغيلية: تعتمد الشركات على المواد البترولية لتشغيل محطاتها، ومع ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، تأثرت تكاليف التشغيل. التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: يتم تنظيم الزيادة بالتعاون مع الجهات المسؤولة لضمان توازن السوق وعدم تحميل المستهلكين أعباءً غير مبررة.

تأثير الزيادة على المستخدمين

من المتوقع أن تشمل الزيادة خدمات الاتصالات بشكل عام، بما في ذلك باقات الإنترنت والمكالمات. وعلى الرغم من أن نسبة الزيادة متوسطة، إلا أن تأثيرها قد يختلف حسب استخدام كل مستهلك.

تاريخ زيادات أسعار كروت الشحن

شهدت السنوات الأخيرة زيادة تدريجية في أسعار خدمات الاتصالات، حيث بلغت نسبة الزيادة نحو 15% في المتوسط على مدار الأربع سنوات الماضية، وفقًا لتقارير سابقة.