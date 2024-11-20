بروتوكول تعاون بين:الزراعة" وحزب مستقبل وطن لعلاج مواشي وطيور صغار المربين مجانا بالقرى والنجوع

صرح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه بالتعاون مع حزب مستقبل وطن تم تنفيذ 26 قافلة بيطرية شهر أكتوبر الماضي في جميع محافظات الجمهورية قامت بعلاج وفحص أكثر من 46 الف رأس ماشية و66 الف طائر مجانا لصغار المربين والمزارعين وذلك تنفيذا لبرتوكول التعاون بين الوزارة والحزب في هذا الشأن وفي إطار تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بدعم السادة مربى الثروة الحيوانية للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم الفلاح المصرى وتنمية قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائى.



ومن ناحيته اكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وأمين أمانة الزراعة والفلاحين بحزب مستقبل وطن ان بروتوكول التعاون الوزارة والحزب يهدف إلى قيام قوافل بيطرية تجوب جميع محافظات مصر (القرى والنجوع) للكشف الطبى اللازم وصرف العلاج المجانى لرؤوس الثروة الحيوانية بجميع أنواعها والتحصين ضد الأمراض وإجراء التحاليل والاختبارت المعملية اللازمة وتوفير الارشاد الطبى للمزارعين وصغار المربيين، وإجراء الجراحات وإستخدام السونار لعمل الفحوصات التناسلية ورش وتجريع الحيوانات.



وأضاف "الحصري" أن تنظيم هذه القوافل بالتعاون مع أمانة الزراعة والفلاحين بحزب مستقبل وطن وبالتنسيق مع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب.

ومن ناحيته أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة إنه خلال شهر نوفمبر الجاري سوف يتم تنفيذ 52 قافلة بيطرية (بواقع عدد 2 قافلة لكل محافظة بإستثناء محافظة القاهرة)، مع الإهتمام بمحافظات صعيد مصر.



وأضاف "الصياد" أن وزارة الزراعة تتولى تدبير المستلزمات الطبية (أدوية – أجهزة – إلخ) والأطباء البيطرين... إلخ.



ويقوم الحزب بتجهيز مواقع الإستقبال للقوافل البيطرية بالمحافظات وكافة الترتيبات والدعم اللوجستي حتى يمكن الوصول إلى اكبر عدد من المربين وتقديم كافة الخدمات البيطرية لمواشيهم.

والجدير بالذكر أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد شهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة وحزب مستقبل وطن لتنظيم قوافل بيطرية مجانية لعلاج مواشي وطيور صغار المربين والمزارعين في جميع قرى ونجوع جمهورية مصر العربية.



وقام بالتوقيع على البرتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة مع النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب وأمين أمانة الزراعة والفلاحين بحزب مستقبل وطن.