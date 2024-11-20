تفاصيل الزيارة المفاجئة لمحافظ أسيوط لمركز صحة الأسرة بقرية علوان

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية المفاجئة

 

 

 


فاجأ اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، العاملين بمركز صحة الأسرة بقرية علوان التابعة لمركز أسيوط لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية وتواجد الأطباء وهيئة التمريض لمساعدة المرضى وتقديم الخدمة الصحية اللازمة والاطمئنان على توافر كافة الأدوية والأمصال اللازمة

ورافقه خلال الجولة إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، ويسرى كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة والدكتور مايكل خلف مدير الوحدة الصحية لقرية علوان

 

وحيث استهل محافظ أسيوط جولته بتفقد مركز تأهيل وعلاج الإدمان وتفقد قسم الإستقبال وتابع عدد المترددين على المركز والخدمات التى تم تقديمها لتحاليل المخدرات كما تفقد صيدلية المركز واستمع إلى شرح من مسئول الصيدلية عن الادوية المتوفرة بها والإحتياجات والنواقص من الأدوية موجهًا بإعداد كشف بأسماء الأدوية الناقصة ليتم توفيرها من مخازن مديرية الصحة

وإستكمل المحافظ جولته بتفقد أقسام مركز صحة الأسرة وتابع سير العمل بقسم الإسعافات الأولية والتطعيمات وعيادات الأسنان والعلاج الطبيعي وتنظيم الأسرة والأطفال واطمئن على تواجد الأطباء، والتمريض وانتظام سير العمل بالأقسام المختلفة

وأكد محافظ أسيوط، على إستمرار زيارته لتفقد الوحدات والمراكز الصحية بالقرى والمراكز للتعرف على المشكلات التي تعاني منها والعمل على حلها بالتنسيق مع قيادات مديرية الصحة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية مؤكدًا أنه لا بد من الارتقاء بالمستوى الصحي للمجتمع بتقديم خدمات تثقيفية ووقائية وعلاجية متكاملة طبقًا لأفضل المعايير الصحية والتنفيذ الجيد للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين

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