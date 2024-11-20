تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024: أمطار رعدية على السواحل واستقرار في الجنوب

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الطقس
الطقس

أفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن الطقس يشهد أجواء مائلة للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، مع استمرار فرص هطول الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، بما في ذلك السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

تحذيرات الطقس:

  • سقوط أمطار:
    • أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
    • فرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة.
  • الشبورة المائية:
    • تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤثر على الرؤية.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة الكبرى2417
6 أكتوبر2514
دمنهور2316
الإسكندرية2315
بورسعيد2417
الإسماعيلية2516
العريش2413
شرم الشيخ2819
الغردقة2918
الأقصر2814
أسوان2815
مطروح2213
الوادي الجديد2812
الفيوم2414
كاترين197

نصائح للمواطنين

  1. للسائقين:
    • القيادة بحذر بسبب الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.
  2. الملابس:
    • ارتداء ملابس خفيفة نهارًا ودافئة ليلًا خاصة في المناطق الجنوبية.
  3. التنقل:
    • متابعة نشرات الطقس باستمرار إذا كنت في المناطق المعرضة للأمطار.


استقرار الطقس في القاهرة الكبرى وجنوب البلاد يجعلها مناطق آمنة للتنقل والأنشطة اليومية، مع درجات حرارة معتدلة.

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