تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024: أمطار رعدية على السواحل واستقرار في الجنوب

أفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن الطقس يشهد أجواء مائلة للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، مع استمرار فرص هطول الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، بما في ذلك السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

تحذيرات الطقس:

سقوط أمطار: أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. فرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

الشبورة المائية: تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤثر على الرؤية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينة العظمى الصغرى القاهرة الكبرى 24 17 6 أكتوبر 25 14 دمنهور 23 16 الإسكندرية 23 15 بورسعيد 24 17 الإسماعيلية 25 16 العريش 24 13 شرم الشيخ 28 19 الغردقة 29 18 الأقصر 28 14 أسوان 28 15 مطروح 22 13 الوادي الجديد 28 12 الفيوم 24 14 كاترين 19 7

نصائح للمواطنين

للسائقين: القيادة بحذر بسبب الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية. الملابس: ارتداء ملابس خفيفة نهارًا ودافئة ليلًا خاصة في المناطق الجنوبية. التنقل: متابعة نشرات الطقس باستمرار إذا كنت في المناطق المعرضة للأمطار.



استقرار الطقس في القاهرة الكبرى وجنوب البلاد يجعلها مناطق آمنة للتنقل والأنشطة اليومية، مع درجات حرارة معتدلة.