استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، وذلك بعد ارتفاعه في جلسات أمس.

نستعرض فيما يلي أسعار الدولار وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من البنوك المصرية المختلفة.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

1. بنك قناة السويس

سعر الشراء: 49.49 جنيه.

49.49 جنيه. سعر البيع: 49.59 جنيه.

2. بنك المصرف المتحد

سعر الشراء: 49.46 جنيه.

49.46 جنيه. سعر البيع: 49.56 جنيه.

3. البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 49.46 جنيه.

49.46 جنيه. سعر البيع: 49.56 جنيه.

4. بنك مصر

سعر الشراء: 49.46 جنيه.

49.46 جنيه. سعر البيع: 49.56 جنيه.

5. البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 49.49 جنيه.

49.49 جنيه. سعر البيع: 49.59 جنيه.

6. بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 49.49 جنيه.

49.49 جنيه. سعر البيع: 49.59 جنيه.

7. مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 49.50 جنيه.

49.50 جنيه. سعر البيع: 49.59 جنيه.

تحليل حركة سعر الدولار

يشهد سعر الدولار في البنوك المصرية استقرارًا نسبيًا في مستويات الشراء والبيع، مع تباين طفيف بين البنوك.

يأتي ذلك وسط توقعات بأن تظل الأسواق مستقرة مع استمرار متابعة المتغيرات الاقتصادية.

أهمية معرفة سعر الدولار اليوم

يعتبر سعر الدولار اليوم مؤشرًا هامًا للعديد من القطاعات الاقتصادية مثل الاستيراد والتصدير، وأسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى تأثيره المباشر على القرارات الاستثمارية للأفراد والشركات.