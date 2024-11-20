محافظ أسيوط يعلن عن فتح باب التقدم للحصول على خطوط سير جديدة لـ 100 سيارة سيرفيس و150 تاكسي



أعلن اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن فتح باب التقدم لطلبات الحصول على خطوط سير جديدة لسيارات الأجرة تابعة لإدارة المواقف، وذلك لتدعيم خطوط السير ذات الكثافة بمدينة أسيوط والمدن الجديدة وبين المحافظة وبعض المحافظات الأخرى، والتى يوجد بها كثافات عالية للركاب، وعدد محدود من السيارات وذلك في إطار خطة المحافظة لتلبية وتحقيق آمال وطموحات المواطن والحفاظ على المصلحة العامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030



وقال محافظ أسيوط أنه تم تكليف يسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة للبدء في إجراءات الإعلان عن تلقي طلبات الراغبين في التقدم للخطوط الجديدة ابتداءا من 23 نوفمبر الجاري ولمدة 15 يومًا لعدد 70 سيارة ميكروباص 14 راكب بدءًا من موديل 2022 و30 سيارة 8 راكب تُمناية بدءًا من موديل 2022 و150 سيارة تاكسي موديل 2024 وذلك تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين وتسهيل الحركة والانتقال

وأوضح المحافظ أن التقديم سيتم لعدد 15 سيارة ميكروباص 14 راكب لخط أسيوط الجديدة / الأزهر و15 سيارة ميكروباص 14 راكب لخط مدينة ناصر / المعملين فضلًا عن 10 سيارات ميكروباص 14 راكب للعمل على خط المعلمين/ مرسى مطروح و10 سيارات ميكروباص 14 راكب لخط المعلمين/الأسكندرية و10 سيارات ميكروباص 14 راكب لخط مدينة أسيوط الجديدة داخلي بالإضافة إلى 5 سيارات ميكروباص 14 راكب لخط عرب المدابغ / المحطة و5 سيارات ميكروباص لخط مدينة ناصر الجديدة داخلي وكما يتم التقديم لعدد 10 سيارات 8 راكب للعمل على خط النورس الوليدية / مساكن محطة الكهرباء/ 14 عمارة بجوار ميدان أسماء الله الحسنى و10 سيارات 8 راكب للعمل على خط المجاهدين/ ميدان المجذوب/المحطة و10 سيارات 8 راكب للعمل على خط المعلمين/مساكن التمليك البحري والقبلي/السادات/ المحطة فعلى من يرغب في التقديم أن يتوجه إلى مقر الإدارة العامة للمواقف بشارع التحكم المركزي بحي شرق مدينة أسيوط من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا ومعه المستندات الآتيه صورة بطاقة الرقم القومي – صورة شهادة الميلاد – رخصة قيادة مهنية – سداد قيمة كراسة الشروط للتقديم – يشترط ألا يكون المتقدم يملك سيارة أجرة بإسمه وذلك وفقًا للضوابط والشروط المنظمة لذلك