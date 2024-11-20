أحدهما مهاجم.. الأهلي على أعتاب التعاقد مع ثنائي أجنبي جديد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

اقتربت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم التعاقد مع ثنائي أجنبي جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر.

وكيل كولر يطالب بالتعاقد مع ثنائي أجنبي

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" دينو لامبارتي، وكيل أعمال السويسري مارسيل كولر، اقترح على إدارة النادي الأهلي، ضم ثنائي أجنبي جديد في يناير".

txt

فتح خزائن النصر السعودي للتعاقد مع نجم ليفربول

txt

هيرفي رينار: مهمة "الأخضر" باتت صعبة

وأضاف:" الثنائي الأجنبي سيكون أحدهما مهاجم والآخر جناح، لتدعيم خط هجوم صفوف الأهلي".

واختتم كريم رمزي:" الأهلي سيمكنه التعاقد مع لاعبين أجانب جدد، في حال رحيل بيرسي تاو عن صفوف الفريق خلال شهر يناير المقبل".
 

مواد متعلقة

محمد ربيعة: تفاجئت بالتواجد في منتخب مصر.. وهذا سبب تسميتي مثل نجم الأهلي

عاجل.. حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مانشستر يونايتد ينافس الأهلي للتعاقد مع النسر النيجيري

رضا عبد العال: مهاجم الزمالك كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر

وزيرة البيئة تعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزيرة الدولة الألمانية ورئيس الوزراء الباكستاني لتغير المناخ

وزير الري: مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للقارة الأفريقية في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية

تفاصيل الزيارة المفاجئة لمحافظ أسيوط لمركز صحة الأسرة بقرية علوان

بوتين: روسيا تحتفظ بحق استخدام الأسلحة النووية في ردٍ على العدوان ضد بيلاروسيا