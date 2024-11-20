أحدهما مهاجم.. الأهلي على أعتاب التعاقد مع ثنائي أجنبي جديد

اقتربت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم التعاقد مع ثنائي أجنبي جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر.

وكيل كولر يطالب بالتعاقد مع ثنائي أجنبي

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" دينو لامبارتي، وكيل أعمال السويسري مارسيل كولر، اقترح على إدارة النادي الأهلي، ضم ثنائي أجنبي جديد في يناير".

وأضاف:" الثنائي الأجنبي سيكون أحدهما مهاجم والآخر جناح، لتدعيم خط هجوم صفوف الأهلي".

واختتم كريم رمزي:" الأهلي سيمكنه التعاقد مع لاعبين أجانب جدد، في حال رحيل بيرسي تاو عن صفوف الفريق خلال شهر يناير المقبل".

