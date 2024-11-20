التسجيل الإلكتروني لاستمارة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء التسجيل الإلكتروني لاستمارة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وقد أتاحت الوزارة رابطًا إلكترونيًا لتمكين الطلاب من التقدم للامتحانات الخاصة بشهادة التعليم الأساسي للصف الثالث الإعدادي.

شروط وضوابط تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية

يبدأ التسجيل اليوم، ويمتد حتى 31 ديسمبر المقبل، حيث تم تحديد هذه الفترة كآخر موعد للتسجيل. وقد تم إرسال تعليمات إلى المدارس الإعدادية عبر المديريات التعليمية في كافة المحافظات بضرورة إتمام التسجيل الإلكتروني لجميع الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية.

رابط التسجيل الإلكتروني: للتسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية، يمكن للطلاب الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:

رابط التسجيل

الخطوات والتوجيهات لعملية التسجيل

تسجيل البيانات: يتم التسجيل عبر البريد الإلكتروني الموحد للطلاب، ويمكن الحصول عليه من خلال موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط office365.emis.gov.eg.

التأكيد على البيانات: يجب على الطلاب التأكد من صحة البيانات الشخصية قبل بدء التسجيل، وفي حال وجود أي خطأ يجب على المدرسة إجراء التعديلات اللازمة فورًا عبر الاستمارة الإلكترونية.

الصورة الشخصية: يجب أن تكون الصورة الشخصية المرفقة في الاستمارة طبقًا للمواصفات المقررة، حيث سيتم غلق التعديل على الصورة بعد حفظ الاستمارة.

مراجعة الاستمارة: يتعين على المدارس مراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي يسلمها الطالب، والتحقق من صحة البيانات، خاصة الصورة الشخصية.

التوجيهات الخاصة بالمدارس

التحقق من البيانات: يجب على المدارس مراجعة البيانات وتحديثها على قاعدة بيانات الوزارة في حالة وجود أي خطأ.

إصدار كشوف (12 د): بعد إتمام التسجيل الإلكتروني من قبل الطلاب، يتم طباعة كشوف (12 د) الإلكترونية، ويتعين على المدارس تسليم الكشوف للطلاب بعد التأكد من صحتها.

تعديل الصور: في حالة وجود خطأ في الصورة الشخصية المرفقة بالاستمارة، يجب توجيه الطالب إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لتعديل الصورة.

أهداف التطوير في نظام التسجيل

يهدف النظام الجديد إلى تسهيل إجراءات التقدم للامتحانات، حيث يتم أتمتة كافة العمليات الخاصة باستلام واستعراض البيانات.

كما يتم تيسير عملية سداد رسوم الامتحان إلكترونيًا، مما يضمن تحقيق كفاءة في الإدارة التعليمية والامتحانات.