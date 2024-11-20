مسؤولون روس: هناك مجال للتفاوض بشأن 4 أقاليم أوكرانية ضمتها روسيا

عربي ودولي
بوابة الفجر

قال مسؤولون روس، إن هناك مجال للتفاوض بشأن 4 أقاليم أوكرانية ضمتها روسيا.

عملية عسكرية جديدة   
بدأت روسيا، عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".

وقال حرس الحدود الأوكراني، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.

هجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل  
وأضاف حرس الحدود الأوكراني، أن وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش تعرضت لهجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، بعد اجتماع مجلس الأمن القومي اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك عن أوكرانيا، ودعا البرلمان الروسي إلى التصديق على القرار.

الأكثر قراءة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مانشستر يونايتد ينافس الأهلي للتعاقد مع النسر النيجيري

رضا عبد العال: مهاجم الزمالك كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر

وزيرة البيئة تعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزيرة الدولة الألمانية ورئيس الوزراء الباكستاني لتغير المناخ

وزير الري: مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للقارة الأفريقية في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية

تفاصيل الزيارة المفاجئة لمحافظ أسيوط لمركز صحة الأسرة بقرية علوان

بوتين: روسيا تحتفظ بحق استخدام الأسلحة النووية في ردٍ على العدوان ضد بيلاروسيا