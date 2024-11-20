تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

سجلت أسعار الحديد والأسمنت في المصانع والسوق المحلية اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 تراجعًا ملحوظًا، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية.

حيث انخفض سعر حديد عز بمقدار 389 جنيهًا ليصل إلى 40158 جنيهًا للطن، بينما شهد الحديد الاستثماري انخفاضًا بقيمة 195 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم

حديد عز : 40158 جنيهًا للطن.

: 40158 جنيهًا للطن. الحديد الاستثماري : 38511 جنيهًا للطن.

: 38511 جنيهًا للطن. حديد السويس : 36000 جنيه للطن.

: 36000 جنيه للطن. حديد بشاي : 36000 جنيه للطن.

: 36000 جنيه للطن. حديد ستيل: 37000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم